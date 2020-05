CatSalut tanca l'hospital provisional a l'Hotel Terrassa Park

L'Hotel Terrassa Park va ser triat com a centre sanitari provisional.

L'Hotel Terrassa Park va ser triat com a centre sanitari provisional.

La crisi del coronavirus

15.05.2020 | 17:39

MútuaTerrassa per encàrrec del CatSalut ha tancat avui el dispositiu sanitari Hotel Terrassa Park de l'avinguda Santa Eulàlia. Com a mesura més per fer front a l'emergència sanitària, el passat 27 de març, MútuaTerrassa va començar a gestionar un dispositiu sanitari hospitalari ubicat al citat hotel. Es va obrir així un dispositiu de caràcter territorial que ha estat en funcionament set dies a la setmana durant 24 hores i que ha atès un total de 151 pacients, pertanyents majoritàriament al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) tot i que també ha prestat assistència a pacients derivats d'altres centres del territori.