La bicicleta de Diari de Terrassa ja té propietari i és Carles Masip Egea

Redacció

14.05.2020 | 21:14

La pandèmia sanitària ha passat per alt el sorteig de Diari de Terrassa previst per ahir, 14 de maig, d'una bicicleta amb prestacions d'alta qualitat. La bicicleta ja té propietari, és Carles Masip Egea, de Terrassa i subscriptor i lector d'aquest diari. La nova promoció de Diari de Terrassa, en col·laboració amb Biking, era molt esperada. Es tracta d'una espectacular bicicleta del model Massi Fura Enter 29 3x8 que ha estat creat per a tots aquells que vulguin començar a experimentar la gran aventura de fer quilòmetres per les muntanyes i les carreteres. És un model ideal per poder gaudir del món del MTB amb molta bona qualitat i prestacions. El sorteig d'aquesta bicicleta estava previst pel 23 d'abril però es va posposar per la situació sanitària i per donar més facilitats a tots els lectors i subscriptors que hi volien participar.