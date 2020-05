Terrassa podria entrar dilluns en una fase 0 "light"

La crisi del coronavirus

14.05.2020 | 16:07

La Generalitat de Catalunya ha demanat al Ministerio de Sanidad que Terrassa i la Regió Metropolitana Nord segueixi en la fase 0 de la desescalada, si bé proposen que es permetin algunes activitats previstes en la fase 1. El que seria una fase 0 "light" en la que el comerç seria el principal sector afavorit. Entre les activitats que es podrien dur a terme segons l'esmentada proposta, també batejada com "fase 0.5", figuren el funcionament d'alguns serveis socials ara paralitzats, la posada a punt de centres educatius "en fase administrativa", algunes activitats del sector científic i d'investigació, que el comerç minorista funcioni ja sense cita prèvia o que les biblioteques puguin prestar llibres.

També es contempla permetre el culte religiós o que es flexibilitzin les vetlles, però no que obrin encara gimnasos o terrasses de bars, per exemple.

Aquesta "fase 0 avançada" no afectaria les àrees assistencials de l'Alt Penedès, el Garraf i Baix Montseny, que la Generalitat defensa que sí que podrien passar a partir de dilluns a fase 1 tot i trobar-se dins de la regió sanitària de Barcelona .