Salut manté Terrassa i la seva regió sanitària a la fase actual

La situació de desconfinament a Terrassa no presenta canvis malgrat tenir un risc baix. nebridi aróztegui

Josep Arnero

13.05.2020 | 21:11

No falta res en especial. El seu nivell de ris és baix i la tendència és molt positiva, però és la zona amb més població de tota Catalunya i amb una important proximitat amb Barcelona, amb un volum d'incidència elevat". D'aquesta forma, la consellera de Salut, Alba Vergés, intentava explicar ahir a primera hora de la tarda en roda de premsa perquè la Regió Sanitària Metropolitana Nord, que inclou Terrassa, segueix en la fase 0. La Generalitat manté una actitud de màxima prudència en el procés de desconfinament. "La pandèmia està molt activa. Això no s'ha acabat. Volem avançar, però sense la necessitat de tirar en darrera. Volem canvis de fase segurs, perquè d'aquesta manera és menor l'afectació econòmica", afegia la consellera.

El Govern de Catalunya va demanar ahir al matí al Ministerio de Sanidad que les regions sanitàries de Lleida, Girona i la Catalunya central passin a la fase 1 de desconfinament dilluns que ve, dia 18. El ministeri donarà divendres la resposta a aquesta i a la resta de propostes que plantegen les comunitats autònomes. S'espera, com va succeir fa una setmana, que el Ministerio de Sanidad doni llum verda a aquesta proposta, que és del tot conservadora.

Així, el pròxim dilluns, sis de les nou regions sanitàries de Catalunya es trobaran en la fase 1 i només tres: Barcelona i les regions Metropolitana Nord i Sud, en aquest moment continuaran a la fase actual de limitacions. La diferència de territoris és molt diferent respecte a la població. Així, només un 33% dels catalans gaudiran de la fase 1 des de dilluns. La Regió Sanitària Metropolitana Nord té 1,9 milions d'habitants, Barcelona 1,6 milions i la Metropolitana Sud 1,3 milions. Un 66% de la població de Catalunya seguirà en la fase 0.

.A diferència d'altres intervencions, la consellera Alba Vergés, que estava acompanyada pel secretari de salut pública, Joan Guix, no ha volgut concretar més dates i canvis de fase. Vergés ha avançat que volia presentar una proposta concreta i un calendari més tancat respecte al futur d'aquestes tres regions sanitàries. Ahir a la tarda es va realitzar una trobada entre l'Ajuntament de Barcelona i Salut i aquest matí estaven previstes reunions amb més ajuntaments, un d'ells serà el de Terrassa. Després d'aquest contacte, la Generalitat podria anunciar noves propostes

flexibilitat

Malgrat que la consellera de Salut ha reconegut que des de Madrid es planteja una gran flexibilitat i que s'aposta per la cogovernança, sembla difícil que el Ministerio de Sanidad divendres anuncies un canvi de fase per aquestes tres regions sanitàries o si es plantegessin elements concrets. A finals de setmana es preveu que des de Madrid s'aprovi només la proposta presentada ahir per la Generalitat.

L'anunci d'ahir, lògicament, ha tornat a provocar una important afectació anímica a la població confinada a Terrassa, però també al teixit econòmic. Molts comerços i alguns bars que fan entrega de menjar a domicili, han obert aquesta setmana, convençuts o esperançats en què dilluns s'entraria en la fase 1, un fet que encara no es pot descartar del tot, però que realment sembla molt complicat.

La consellera ha reiterat que la proposta de fer un desconfinament gradual d'àmbit territorial a Catalunya està basada en l'evidència disponible i ajustada en base a un seguit de factors principals, com són la capacitat assistencial de cada regió, els factors de risc epidemiològic -bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-, la mobilitat i la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos, des d'aquesta setmana molt més impulsada amb la disposició de proves PRC als CAP's.