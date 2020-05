PSC, Cs i Junts x Terrassa demanen la dimissió de Duque per insults i amenaces

14.05.2020 | 12:09

Els tres grups municipals de l'oposició (PSC, Ciutadans i Junts per Terrassa) han demanat la dimissió del 4rt tinet d'alcalde, Noel Duque. La petició de l'oposició té com a causa les declaracions de Duque en les que va insultar i amenaçar a l'oposició. El regidor va gravar i emetre en directe un vídeo al seu perfil de Facebook, el passat dimecres 6 de maig, en el que feia un repàs de diferents assumptes d'actualitat i donava respostes a les preguntes d'alguns ciutadans. En un moment donat, Duque es va referir a la compra de mascaretes de l'Ajuntament, així com a les crítiques generades per la tramitació i compra per part de l'Ajuntament. Durant aquesta intervenció, el tinent d'alcalde es va dirigir a l'oposició i en un to agressiu va dir: "Estaís enfermos, estáis mal de la cabeza; sois gente que no carbura bien". Duque va continuar llavors en un to més amenaçador: "Es aterrador, me da miedo... Voy a ir a por vosotros".