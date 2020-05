La incidència de la Covid-19 a Terrassa continua a la baixa

La crisi del coronavirus

14.05.2020 | 21:03

La Covid-19 ha reduït considerablement la seva incidència a Terrassa en els darrers dies. A les últimes 24 hores no s'ha produït cap defunció i la xifra de morts als hospitals de Terrassa és de 290 en aquests moments. La presència de pacients de coronavirus a les UCI es manté amb 9 persones, com el dia anterior i la xifra de positius se situa en 81, continuant el descens de les darreres setmanes. De la mateixa manera, els pacients que estan sent atesos a planta dels diferents centres d'hospitalització de la ciutat són ara 70, 7 menys que el dia anterior i les altes són ja de 1.248. El Consorci Sanitari ja no té cap pacient de Covid-19 a la Llar Residencial Sant Llàtzer i Mútua Terrassa només té 4 persones a l'Hotel Terrassa Park.