Els vianants guanyaran espai al Pont del Passeig

Han començat ja els treballs per ampliar l'espai per a vinanants al Pont del Passeig. nebridi aróztegui

13.05.2020 | 21:11

Ahir al matí es van posar en marxa les tasques per tal de reduir el trànsit al Passeig del Comte d'Ègara. D'aquesta manera, aquest vial guanyar més espai, que podrà ser utilitzat pels vianants. Es tracta, concretament, d'una ampliació de la vorera que executarà la Fundació Prodis i que consistirà a eliminar un carril de circulació per a vehicles, pintar-lo i senyalitzar-lo de manera adequada per tal de convertir-lo en un espai que serà per a l'ús exclusiu de vianants.

Aquesta ampliació de vorera també comptarà amb elements físics que separaran el carril per a vianants del carril de trànsit rodat. Gràcies a aquesta reforma s'eliminarà un carril en direcció a les instal·lacions de l'UPC i s'ha repintat el carril cap a la plaça Doctor Robert. Així, només hi haurà dos carrils, els centrals, que estaran destinats als vehicles.

D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa ha decidit també reduir els temps d'espera per als vianants en alguns semàfors per a facilitar la circulació de persones a la via pública mantenint les distàncies de seguretat. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar que grups de persones es concentrin als passos de vianants regulats. Aprofitant la reducció del trànsit als carrers, s'ha decidit escurçar els cicles semafòrics. Aquesta modificació, realitzada pel servei de Mobilitat, ha modificat els cicles semafòrics dels carrers Arquímedes i Galileu, reduint-los de 90 a 60 segons per als vianants. La mateixa reducció s'ha aplicat en semàfors de la Rambla i de la carretera de Montcada. S'estudia ampliar la mesura a les principals avingudes.