Els socialistes proposen ampliar el mercadal al dissabte

La crisi del coronavirus

14.05.2020 | 12:24

El grup municipal socialista fa dies que va demanar un pla de xoc per al mercadal del dimecres a l'avinguda de Béjar per quan pugui obrir (fase 2). Ara, el grup ha fet propostes concretes, com ara que el mercadal pugui ampliar la venda d'un a dos dies (dimecres i dissabte). També proposa altres mesures com estudiar la fragmentació física de la instal·lació per tipologies de venda, crear carrils en sentit únic per a les persones visitants amb controls d'aforament a les entrades com es fa a molts comerços, incorporar personal de control com s'està fent als mercats municipals amb èxit i fer una distribució estratègica de punts d'higiene de mans i altres.