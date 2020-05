La Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa sol·licita mesures

Unitats de l'exèrcit s'han desplaçat per desinfectar residències de gent gran.

14.05.2020 | 14:08

La Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa, que integra diversos col·lectius, ha fet un comunicat públic denunciant el drama de la Covid-19 a les residències de la gent gran. La comissió demana que es facin públiques les dades concretes de l'estat actual de les residències a Terrassa i comarca, i que es faciliti tot el material de protecció necessari i tota la formació adequada a totes les persones que hi treballen. La comissió també exigeix a la classe política que de forma immediata i urgent prioritzin i adoptin polítiques per a una gestió pública de tots els temes de caràcter social i treballin des del seu àmbit competencial.