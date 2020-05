El cap de setmana es tallaran alguns carrers per facilitar la distància física entre persones

14.05.2020 | 20:01

El Govern municipal aplicarà aquest cap de setmana una nova mesura per tal de facilitar la distància física de dos metres com a mínim que es recomana entre les persones que passegin pels carrers de la ciutat. S'ampliarà l'espai per a vianants en determinats carrers i zones entre dissabte i diumenge. Amb aquest objectiu, s'ha dissenyat un pla que s'aplicarà en alguns dels principals vials de la ciutat. Consistirà a tallar el trànsit rodat durant unes franges horàries concretes. La proposta prioritza els següents quatre eixos: rambla de Francesc Macià, avinguda Josep Tarradellas, carrer de Miquel Vives - Sant Tomàs i carrer de Colom.