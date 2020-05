L'establiment Viena de Terrassa Plaça reobre el seu "servei auto"

Redacció

13.05.2020 | 15:22

L'establiment Viena situat al complex comercial de Terrassa Plaça, al sector Montserrat, ha reobert avui el seu "servei auto"; per tant, el que permet comprar entrepans, begudes i altres complements sense haver de baixar del cotxe. De fet, entre avui dimecres i demà dijous, el 80 per cent dels "serveis auto" que la cadena Viena disposa a una vintena de municipis de Catalunya i Andorra tornaran a funcionar.

Abans de l'obertura, Viena ha dut a terme una desinfecció total de les diferents zones de treball i ha adoptat mesures com rentar les vaixelles a altes temperatures per evitar riscos respecte el virus, entre altres.