La UPC recull tabletes i mòbils per a pacients aïllats en hospital

La Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) impulsa una vintena de projectes de cooperació en l'àmbit internacional i local, amb una dotació total de 145.000 euros, per donar resposta a la situació d'emergència relacionada amb la Covid-19.

Entre els projectes seleccionats, s'inclouen dos de professorat i estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat): una campanya per recollir tabletes i mòbils per a pacients aïllats en hospitals, anomenada TelecomuniCAT, i el disseny d'un model de respirador pulmonar de baix cost.

TelecomuniCAT és una iniciativa ciutadana i solidària impulsada per la professora Núria Salan, sotsdirectora de l'Eseiaat, en col·laboració amb la Societat Catalana de Tecnologia, FibraCAT, i altres entitats. El projecte sorgeix amb la voluntat d'ajudar que les persones afectades per la Covid-19 i que es troben ingressades als hospitals de Catalunya no se sentin soles, en moments en què no és possibles rebre visites per l'aïllament de les persones afectades i pel confinament. L'acompanyament telemàtic va de la mà de la cessió temporal i gratuïta de dispositius mòbils provinents d'una campana de donació social i d'empreses que un cop adequades siguin operatives per fer videotrucades sense que calgui configurar un dispositiu. Així, de manera senzilla i intuïtiva, una persona malalta pot contactar amb qui vulgui amb un sol toc de pantalla i sense comprometre la dedicació del personal sanitari. Aquesta aproximació telemàtica entre familiars i malalts persegueix millorar l'estat d'ànim de les persones ingressades, i que tinguin més ànims per lluitar contra la malaltia. El projecte, que ha rebut 10.000 euros, és el que té una dotació més gran de tots els seleccionats dins d'aquesta convocatòria d'ajuts de la UPC. Per la seva banda, el professor de l'Eseiaat Leonardo Acho, del departament de matemàtiques, treballa en el disseny d'un respirador automàtic de baix cost, que necessitarà la corresponent validació clínica, i que un cop desenvolupant serà fàcilment reproduïble. A diferència dels respiradors que hi ha al mercat, que tenen un cost elevat, aquest nou model tindrà un cost molt inferior que el farà assequible especialment per a aquelles regions amb pocs recursos que podran desenvolupar-lo d'una forma ràpida.

L'impuls d'aquests projectes, fins a una vintena, es gestionen a través del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD). És el resultat de dues convocatòries extraordinàries d'ajuts adreçades al personal d'investigació i de serveis que la UPC va obrir l'1 d'abril. La UPC vol donar resposta així al repte global de lluitar contra la Covid-19, d'una banda, des de l'àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament i amb la idea de generar un impacte immediat en països desfavorits on la progressió de l'epidèmica del SARS-COV-2 previsiblement es pot agreujar durant els pròxims mesos.

D'altra banda, mitjançant projectes d'innovació i transferència de tecnologia amb la finalitat de generar un impacte positiu en l'atenció a les necessitats socials d'àmbit local derivades de la pandèmia, en particular entre els col·lectius més vulnerables.