Proposició pel soterrament de línies elèctriques de Junts per Catalunya

13.05.2020 | 12:49

El Grup Parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés ha presentat una Proposició No de Llei (PNL) que insta al Govern espanyol a atorgar la potestat als ajuntaments de requerir a les empreses titulars de la xarxa de telefonia i electricitat el soterrament de les línies, a més d'exigir-ne una correcta conservació. D'aquesta manera s'eleva al Congrés la proposta de resolució que ja va aprovar l'Ajuntament de Terrassa a instàncies del grup municipal de Junts per Terrassa el passat mes de gener.