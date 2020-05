Més espai per vianants al pont del Passeig

La crisi del coronavirus

13.05.2020 | 13:05

Aquest matí s'ha iniciat les tasques per reduir el trànsit al Passeig del Comte d'Ègara. Aquest vial guanya espai per als vianants. Es tracta d'una ampliació de la vorera que executarà la Fundació Prodis i que consistirà a eliminar un carril de circulació per a vehicles, pintar-lo i senyalitzar-lo de manera adequada per convertir-lo en espai per a l'ús de vianants. Aquesta ampliació de vorera també comptarà amb elements físics que separaran el carril per a vianants del carril de trànsit rodat. S'ha eliminat un carril en direcció UPC i s'ha repintat el carril cap a la plaça Doctor Robert. Així, només hi haurà dos carrils, els centrals, pels vehicles.