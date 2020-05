Més de 23 mil visualitzacions a la nova Fira Tria Futur

Redacció

12.05.2020 | 20:18

El Govern El Govern municipal fa una valoració molt positiva de la Fira Terrassa Tria Futur, que ha aplegat durant els dies 7, 8 i 9 de maig una elevada participació en la seva primera edició, que s'ha fet online. Així ho ha expressat la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, al tancament de la fira que s'ha hagut de fer en virtual per la situació d'emergència sanitària. "Estem molt contents. Hem tingut molta participació dels joves i les joves interessats en l'oferta formativa superior i hem de donar gràcies a tothom que ha participat. Esperem la segona edició i que es pugui fer presencial, tal com havien previst aquest any al recinte Firal de Terrassa".

La fira estava prevista per als dies 28 i 29 d'abril al Firal del Passeig del Vint-i-dos de Juliol però en ple confinament ja es va decidir fer una reconversió en virtual en sintonia amb la tendència que s'ha produït a l'àmbit educatiu. Amb aquesta edició s'ha pogut mantenir el gruix dels continguts previstos en el format presencial adaptant-los a l'entorn digital, i treure partit de tot el potencial que ofereixen les eines en línia i les xarxes socials.

A través del web tria futur. terrassa.cat., tant alumnes com famílies, docents i professionals han pogut accedir a píndoles informatives, xerrades, exhibicions i sessions d'orientació personalitzada per guiar-se en els respectius futurs formatius i professionals.

oferta

Concretament, la Fira Terrassa Tria Futur ha ofert 107 píndoles, 17 xerrades i 38 exhibicions. A més de 778 entitats participants que han exposat en estands virtuals la seva oferta formativa. Hi destaquen la participació del gruix de centres universitaris i de formació professional de la ciutat, les escoles municipals d'Art i Disseny i de Formació de Persones Adultes, de centres de formació ocupacional i de diverses institucions i organitzacions del món econòmic local.

La Fira Terrassa Tria Futur ha ofert sessions personalitzades d'orientació formativa i professional en què un equip d'orientadores i orientadors ha concertat cites informatives de manera individual sobre orientació educativa, mobilitat internacional, formació ocupacional, empresa i FP Dual i emprenedoria. Laparticipació en aquestes activitats ha estat elevada, ja que s'han comptabilitzat 37 sessions individuals d'orientació i prop de 400 persones han entrat en alguna de les xerrades que s'han realitzat en directe. El web de la Fira ha registrat prop de 23.600 visualitzacions en els tres dies que ha durat l'esdeveniment. El govern, doncs, valora que la fira Tria Futur ha estat un èxit, ja que ha permès que, malgrat que la situació d'alarma/emergència molts joves hagin pogut disposar de suport i orientació per trobar un el seu camí formatiu i professional.

El Govern municipal confia poder repetir la Fira l'any que ve de manera presencial però vista l'experiència positiva d'aquesta edició, es planteja mantenir el gruix dels continguts de la pròxima fira també en l'àmbit virtual, per continuar traient partit de les potencialitats que aquest entorn ofereix.

agraïment

El govern municipal expressa el seu agraïment a totes les persones i entitats col·laboradores que han fet possible l'organització d'aquest esdeveniment adaptant-lo a la situació actual.

Terrassa Tria Futur ha nascut com a continuïtat de la Mostra d'Ensenyament, que organitza el Servei de Joventut i s'emmarca dins l'estratègia global "Terrassa Orienta" on les propostes d'orientació educativa i professional dels serveis municipals han confluït les accions promogudes per part de més de 70 agents socials i econòmics de la ciutat.

Les activitats estaran disponibles de forma permanent amb tots els documents digitals i material audiovisual a través del web triafutur.terrassa.cat que es converteix en un espai permanent d'orientació educativa, un fet que permet cercar informació amb pausa.