L'Oficina de Mobilitat reobrirà dijous

13.05.2020 | 16:06

L'oficina de Mobilitat, situada al número 9 del carrer Iscle Soler, recuperarà la seva activitat mantenint l'horari habitual a partir d'aquest dijous 14 de maig. L'Oficina de Mobilitat es va tancar al públic el passat 13 de març degut a les indicacions vinculades a la declaració de l'estat d'alarma per part del govern central. Durant aquests temps, s'ha mantingut en servei la màquina expenedora de bitllets situada a la façana del local,

així com l'atenció telefònica. Amb l'inici de la desescalada, l'empresa TMESA ha decidit reobrir l'Oficina en el seu horari habitual, de dilluns a divendres no festius de 8:30 a 13:30 i de 15:30 a 18h. El local s'ha adequat amb un seguit de mesures preventives per garantir tant la salut dels treballadors i treballadores com el servei a la de la ciutadania.