El Govern inverteix 4,5 milions d'euros en millores a la planta de Can Barba

13.05.2020 | 12:12

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha visitat aquest matí la planta de compostatge de Can Barba acompanyat del president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Nil López, alcalde de Matadepera, i altres directius i tècnics. Calvet ha fet aquesta visita amb motiu de les obres que es porten a terme a la planta per fer una posada al dia. El Govern, a través de l'Agència Catalana de Residus de Catalunya, ha destinat 4,5 milions d'euros. Les obres van començar al desembre i només s'han aturat dues setmanes durant l'emergència sanitària. El projecte comprèn millores de l'equipament en l'àmbit tecnològic perquè sigui més eficient com ara la posada en marxa d'un sistema de deshidratació tèrmica que és pioner. La planta de Can Barba dóna servei als municipis de la comarca.