Detingut un terrassenc a Tailàndia acusat d'assassinar un ciutadà xilè

13.05.2020 | 19:31

Carlos A.M., un terrassenc establert a Tailàndia, va ser detingut la matinada de diumenge acussat d'haver assassinat un ciutadà xilè. Els fets van passar la mateixa nit de dissabte a diumenge, quan Carlos A.M. va fer acte de presència a la casa de Rennie P.G.B. de matinada. Segons la parella de la víctima, Carlos A.M. va irrompre a la casa en el moment que la víctima va obrir la porta i es va iniciar una baralla que va acabar amb la mort de Rennie com a conseqüència de diverses punyalades. Carlos A.M. va fugir del lloc dels fets perseguit per la policia i va ser detingut en patir un accident de moto durant la fugida. No es coneixen els motius de l'agressió tot i que sí se sap que el terrassenc i la víctima eren amics. Segons es desprèn de les seves xarxes socials, Carlos A.M., de 34 anys, es va establir a l'illa tailandesa a començaments de 2017.