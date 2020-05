La pandèmia ha transformat el món educatiu. Un nen alumne de primària fent classe a través de l'ordinador des de casa. nebridi aróztegui La pandèmia ha transformat el món educatiu. Un nen alumne de primària fent classe a través de l'ordinador des de casa.

Arrenca la preinscripció escolar online per la Covid-19

Mercè Boladeras

12.05.2020 | 20:18

Tenim una situació excepcional per la pandèmia i, per tant, hem de prendre mesures en la mateixa línia". Són paraules del director de Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, Jesus Viñas, hores abans de la preinscripció per infantil, primària i ESO del curs 2020-21...