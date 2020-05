Actuació, de nou, pel control de les cotorres argentines

13.05.2020 | 13:14

Aquesta setmana, l'Ajuntament ha iniciat una actuació per controlar la proliferació de les cotorres argentines, coincidint amb la posta anual d'aquestes aus. La mesura adoptada compleix les directives europees i s'emmarca dins d'un programa municipal iniciat el 2015 que consisteix a retirar els nius que generin risc i els ous que continguin, acció que es recomana fer a la primavera. Terrassa és un dels municipis de Catalunya on l'expansió territorial de la cotorra argentina està molt estesa. Aquesta au, procedent de Sud-amèrica, es considera una espècie exòtica

invasora i, per això, cal fer un seguiment i control de la seva presència a la ciutat.