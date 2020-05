No s'ha produït cap defunció per Covid 19 a les darreres 24 hores

La crisi del coronavirus

12.05.2020 | 19:54

A les darreres 24 hores no s'ha produït a Terrassa cap defunció com a conseqüència de la Covid-19 a la nostra ciutat. Es tracta de la segona vegada que es produeix aquesta circumstància des que el 24 de març es van començar a fer públiques les xifres del coronavirus a la ciutat. El passat 5 d'agost, quan la xifra de morts era de 283, no es va produir cap nova defunció a les següents 24 hores. Sis dies després ens tornem a trobar amb la bona notícia.

La situació a Terrassa continua amb nombres que ens permeten ser raonablement optimistes., ja que els positius per Covid-19 se situen en un total de 100 persones, cinc menys que ahir. Continuen només 14 persones a les UCI dels dos hospitals, es redueix a 84 el nombre de pacients hospitalitzats als diferents espais que gestionen els operadors terrassencs i les altes són ja de 1225.