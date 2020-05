"Operación Triunfo" torna sense públic

Redacció

12.05.2020 | 04:00

Nia, Gèrard, Flavio, Anaju, Samantha, Eva, Hugo, Bruno i Maialen eren els noms dels concursants de l'edició 2020 d'"Operación Triunfo", l'històric "talent" musical emès des del Parc Audiovisual de Catalunya, situat a Terrassa. Els somnis dels participants van esquedar-se el 16 de març passat, quan Televisió Espanyola (TVE) i Gestmusic (la productora del programa) van decidir, davant del coronavirus, tancar l'Acadèmia on els joves conviuen i es formen, i suspendre així l'emissió "d'OT".

Els aspirants no hauran, però, de despertar-se encara, ja que el somni d'esdevenir "estrelles" de la música tindrà una continuïtat a partir del pròxim dimecres 20 de maig, que és la data triada per TVE per tornar a emetre el programa a La 1.

Aquest "Operación Triunfo" enmig de la pandèmia serà, però, diferent de com el coneixíem abans. Per començar, el programa (al qual de fet li queden només quatre gales per conèixer-ne el guanyador) s'emetrà sense públic com a mesura de prevenció per evitar contagis del coronavirus.

Al plató, els membres del jurat estaran ubicats seguint les distàncies de seguretat. I a més, cada participant tindrà un micròfon de mà que serà d'ús individual i exclusiu durant tota la gala.

proves diagnòstiques

Abans de la seva entrada a l'Acadèmia (està previst que els participants hi arribin demà), la productora Gestmusic sotmetrà els nou aspirants i a tots els professionals del programa que hi tinguin relació, a les proves de la Covid-19. A més, l'Acadèmia es desinfectarà prèviament i no hi haurà visites. Les "master classes" (classes magistrals) es duran a terme telemàticament, excepte alguna excepció.

Els artistes convidats a "OT" també guardaran les normes de seguretat i higiene, i, en la mesura del possible, es maquillaran i pentinaran ells mateixos. A més, s'estudiarà la viabilitat que un familiar de cada concursant nominat pugui anar al plató, però evitant qualsevol mena de contacte físic. Encara que de moment, en la primera gala, no hi haurà cap familiar. Val a dir que els nominats en el retorn d'"Operación Triunfo" seran Gèrard i Hugo, que ja es jugaven seguir al programa abans del coronavirus.