L'Ajuntament redueix els temps d'espera de vianants als semàfors

12.05.2020 | 17:51

L'Ajuntament de Terrassa ha decidit reduir els temps d'espera de vianants en alguns semàfors per tal de facilitar la circulació de persones a la via pública mantenint les distàncies de seguretat que les autoritats recomanen. L'objectiu principal d'aquesta mesura, és evitar que grups de persones es concentrin als passos de vianants regulats. Aprofitant la reducció del trànsit als carrers de la ciutat, provocada principalment per

les restriccions associades a la gestió de la pandèmia, s'ha decidit escurçar els cicles semafòrics. Inicialment, aquesta modificació realitzada pel servei de Mobilitat, ha modificat els cicles semafòrics dels carrers Arquímedes i Galileu, reduint-los de 90 a 60 segons per als vianants.

La mateixa reducció s'ha aplicat en alguns semàfors de la Rambla d'Ègara i de la carretera de Montcada. Des de l'Ajuntament s'estudia ara aplicar aquesta mesura als cicles semafòrics de les principals avingudes de la ciutat, passant de 90 segons a 75 o 60, segons el cas. Escurçant els temps d'espera, s'aconseguirà reduir tant el nombre de persones que es poden concentrar a l'hora de travessar un pas de vianants, com els temps d'espera dels vehicles.