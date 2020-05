La crisi del coronavirus

12.05.2020 | 15:16

Una representació del Centre Penitenciari de dones Brians1 encapçalada per l'Elisabet Bernad, subdirectora del centre i la Marie Morales, dinamitzadora socioeducativa, han donat avui, a l'Hospital de Terrassa, les flors de paper que les recluses d'aquest centre han estat confeccionant com a mostra d'agraïment a la feina feta tan pels professionals assistencials, com pel personal de neteja del CST durant aquesta crisis sanitària.