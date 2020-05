El Govern habilita nous espais per la situació excepcional de la Covid-19

La crisi del coronavirus

12.05.2020 | 13:29

La convocatòria ordinària de la Prova d'Accés a la Universitat-PAU 2020, fixada per als dies 7,8 i 9 de juliol, està marcada per l'actual situació excepcional d'emergència sanitària generada per la pandèmica Covid-19. En aquest sentit, el Govern ha acordat posar a disposició del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) de la Secretaria d'Universitats i Recerca altres espais per fer la selectivitat com els centres de secundària, públics i concertats, per afavorir el compliment de les mesures de seguretat i d'higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la Covid-19. Fins ara, la PAU se celebrava majoritàriament en seus universitàries i de fet els i les alumnes de Terrassa ja fa temps que anaven al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.