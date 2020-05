Fundació Catalunya La Pedrera activa el programa REMS a distància

La crisi del coronavirus

12.05.2020 | 12:35

La Fundació Catalunya La Pedrera ha iniciat un nou servei d'acompanyament a distància per a afavorir i mantenir una bona qualitat de vida de les persones grans amb inici de demèndencia, davant la situació actual de confinament i aïllament social que pateix la gent gran per casua de la Covid-19. REMS a distància dóna continuïtat al programa REMS (Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut), que va nèxier l'any 2013 com a iniciativa de la Fundació per atendre una necessitat coberta de forma parcial fins al moment. El nou programa s'engega amb 1.186 inscrits. Es tracta de persones que ja eren participants beneficiaris del programa REMS i que al no poder asstir presencialment als espais socials (a Terrassa en hi ha un a l'avinguda Josep Tarradelles cantonada amb Antoni Maura), han seguit reben el suport dels professionals, que els han orientat en les activitats diàries per mantenir les seves capacitats. La novetat es que el programa també permet arriba a persones que fins ara no han estat vinculades al programa i/o que no es podien desplaçar fins els centres.