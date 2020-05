Detingut un home a Terrassa amb el botí en el seu domicili

12.05.2020 | 13:52

Agents de lMossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Terrassa van detenir el dijous un home de 31 anys, de nacionalitat marroquina, com a presumpte autor d'un delicte de receptació i altres conductes afins. Els agents van rebre l'avís que una parella s'estava cridant en un domicili de Terrassa i que podria tractar-se d'una presumpta violència de gènere. En arribar al lloc, una dona va explicar als agents que s'havia discutit amb el seu marit i que volia iniciar un procés de separació Un cop dins del domicili, els agents van buscar el seu marit per tal de parlar de la situació amb ell. Els agents van veure una habitació plena de dispositius electrònics: televisions, càmeres de fotos, una gran quantitat de mòbils, tablets, etc. També van comprovar que hi havia un gran nombre de dispositius repartits per tota la casa. El detingut va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Terrassa que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.