Mútua grava un vídeo d'homenatge pel Dia Internacional de l'Infermeria

La crisi del coronavirus

11.05.2020 | 13:24

MútuaTerrassa ha gravat aquest migdia un vídeo musical per celebrar el Dia Internacional de la Infermeria que és demà 12 de maig. El vídeo compta amb les actuacions de Pol i Martí Garriga, Gemma Humet i Toni Albà i vol ser un reconeixement a tot el personal sanitari, en especial al col·lectiu d'infermers i infermeres. El rodatge ha tingut lloc a la terrassa de l'edifici central de Mútua al carrer de Sant Antoni. L'actuació dels artistes protagonistes ha estat molt emotiva perquè l'han pogut dedicar, encara que en la distància, a personal sanitari que estava darrere les finestres de l'Hospital Mútua Terrassa. També ha estat escoltat per malalts i professionals del centre de salut mental. El vídeo es difondrà per les xarxes socials a través de Mútua.