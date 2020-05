La crisi del coronavirus

11.05.2020 | 17:29

La Policia Municipal de Terrassa ha denunciat a un total de 71 persones per no complir el decret d'estat d'alarma en diferents actuacions i per diferents motius al llarg del cap de setmana. En aquests casos, les persones denunciades no van poder justificar el motiu per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent. D'aquestes, 30 persones van ser denunciades divendres, 32 ho van ser dissabte i 9 persones més ahir diumenge.