El campus de Terrassa dissenya un respirador i recull tabletes i mòbils

La crisi del coronavirus

11.05.2020 | 13:36

La UPC de Terrassa s'ha sumat a la campanya de projectes solidaris d'aquesta universitat per lluitar contra la Covid-19 amb dues iniciatives. Una d'elles és el disseny d'un respirador pulmonar de baix cost i l'laltre és la recollida de tabletes i mòbils (TelecomuniCAT) per pacients aïllats en hospitals. Els dos projectes han estat dotats amb un ajut de més de 15.000 euros. El treball per dissenyar un prototip de respirador pulmonar està a càrrec del professor de l'Eseiaat, Leonardo Acho, mentre que el de recollida de tabletes i mòbils està a càrrec de Núria Salan, a través del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD).