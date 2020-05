No us oblideu!Seguim en Fase 0

La crisi del coronavirus

10.05.2020 | 14:06

De les nou regions sanitàries en que es divideix Catalunya, només tres passen demà a la Fase 1: Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu, que compren Val d'Aran i el Pirineu de Lleida. La resta, a la que també està el Vallès Occidental i, per tant, Terrassa, continuem a la Fase 0.

Recordem que hem de mantenir la màxima prudència i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries, que es resumeixen en mantenir la distància de seguretat, màxima higiene de mans i correcte ús de la mascareta.

No oblidem que la desescalada no vol dir que el virus hagi marxat, sinó que hi ha lloc per nosaltres als hospitals.

Fem un repàs a les principals normes que hem de respectar a la fase 0 i esperem que la setmana que ve la puguem superar:

- És obligatori l'ús de mascaretes a qualsevol transport públic. Els municipis n reparteixen als principals nodes de transport.

- Bars i restaurants poden obrir per lliurar menjar a domicili i a recollir, però no es pot entrar als locals. Les comandes es faran per correu electrònic, per telèfon o mitjançant aplicacions mòbils.

- Els comerços i locals de serveis de menys de 400 metres quadrats com llibreries, ferreteries, perruqueries, botigues de reparació de calçat o d'arrengament de roba, entre d'altres poden obrir amb cita prèvia i a dintre dels locals només podrà haver-hi un client per cada treballador.

- Els esportistes professionals i federats podran tornar a entrenar de manera individual.

- A les perruqueries s'han d'utilitzar mascaretes, tovalloles d'un sol ús, sense revistes i garantint una distància interpersonal d'almenys dos metres. Les pertinences personals dels clients, abrics, bosses, etcètera, s'han de ficar dintre una bossa hermètica.

-- Es pot passejar i fer esport per franges horàries:

Esport: de 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores.

Passeig gent gran: de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

Nens fins a 14 anys: De 12 fins a 19 hores.

- Només es poden fer compres fora del municipi, si el que s'ha de comprar no es ven al municipi de residència.

