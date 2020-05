L'Ajuntament farà una sega diferenciada a parcs i jardins

La crisi del coronavirus

10.05.2020 | 16:32

L'Ajuntament està portant a terme un programa de sega de zones verdes, parcs i jardins i espais propers amb un sistema de "sega diferenciada" que consisteix a segar per sectors.

D'aquesta manera, s'afavoreix el passeig de persones i gossos i la pràctica d'esport amb zones d'herba baixa combinades amb zones on es deixa créixer l'herba fins a completar el cicle biològic, obtenint els beneficis que això suposa per a la fauna.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, el servei de Gestió de l'Espai Públic va reorientar la seva activitat per dedicar-se a tasques com la desinfecció de carreres per evitar la propagació de la Covid.19, és per aquest motiu que en algunes zones la vegetació ha proliferat, segons informa el mateix Ajuntament.