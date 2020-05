Sanitat confirma la fase 0 per a la Regió Metropolitana Nord

E.G.

09.05.2020 | 04:00

l Ministeri de Sanitat va anunciar ahir a la tarda que la Regió Metropolitana Nord, a la qual pertany Terrassa, seguirà en l'actual fase 0 del procés de desconfinament per la crisi del coronavirus. D'aquesta manera, des del Govern central s'accepta la recomanació que dimecres a la tarda va formular la Generalitat, segons la qual a Catalunya només tres regions sanitàries de (l'Alt Pirineu-Aran, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona) estan en condicions d'avançar i passar a la fase 1 a partir de dilluns vinent.

A banda, l'Executiu dona llum verda de facto a què el desconfinament a Catalunya tingui com a àmbit geogràfic de referència les regions sanitàries, i no les províncies, tal com havia demanat el Govern català en considerar que les regions sanitàries representen una realitat més pròxima al territori.

Juntament amb la Regió Metropolitana Nord, tampoc passaran a la fase 1 les regions sanitàries de Barcelona ciutat, la Metropolitana Sud, la de Catalunya Central, Girona i Lleida.

En el conjunt d'Espanya, el 51 per cent de la població avançara cap a la següent fase de la desescalada, encara que les velocitats seran diferents entre territoris.

EVOLUCIÓ

Sobre els territoris sanitaris que no avançaran cap a la fase 1, la consellera de Salut, Alba Vergés, va indicar dimecres passat que caldrà que passin uns dies per veure quina és l'evolució del virus en aquestes zones. Vergés va indicar que el fet que aquestes regions no avancin ara "no vol dir que s'hagin d'esperar quinze dies més: han d'anar potser a un rtime més lent que les regions amb un risc més baix".

La Conselleria de Salut va fonamentar la seva proposta -finalment acceptada pel Ministeri- que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Camp de Tarragona avancin a la fase 1 en dos factors. D'una banda, la taxa de transmissió del virus i, de l'altra, la incidència de nous casos en els darrers 14 dies.

Salut també ha establert un índex -no determinant a l'hora de proposar el canvi de fase- que determina quin és el risc de rebrot del virus en cada una de les regions sanitàries. Aquest és baix amb un valor inferior a 30; moderat entre 30 i 70; i alt, més de 100. Pel que fa a la de Terrassa (la Metropolitana Nord) és la que presenta un índex més baix, un valor 38, dins la categoria del risc moderat.

En la jornada d'avui, el Govern espanyol té previst anunciar al BOE les condicions concretes que implica avançar a la fase 1, entre elles reunions de fins a deu persones en espais privats, també l'apertura de comerços i de serveis de restauració i bars amb especial atenció a la distància social. És un pas més en un camí batejat com el de la "nova normalitat", encara que resten molts dies per poder arribar.

sense canvis

D'aquesta forma, malgrat que molts comerços de la ciutat han anunciat que obriran dilluns, ho hauran de fer en les mateixes condicions que fins ara, és a dir, amb cita prèvia. Els bars i restaurants seguiran servint menjar per portar. Continuaran les restriccions de desplaçament per franges horàries i l'impossibilitat de canviar de municipi a excepció dels moviments produïts per la feina. Aquesta decisió pretén no fomentar un rebrot de la pandèmia.

E