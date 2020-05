Preinscripció i matriculació a les escoles bresol públiques

09.05.2020 | 18:37

La preinscripció i matriculació a una escola bressol o una llar d'infants,

sufragades amb fons públics, el calendari de preinscripció i matriculació queda de la

següent manera:

Publicació de l'oferta provisional de places: 11 de maig del 2020 (aquesta

oferta es pot veure modificada segons les indicacions del PROCICAT: Pla

Territorial de Protecció Civil de Catalunya).

Període de presentació de sol·licituds entre el 13 i el 25 de maig de 2020,

ambdós inclosos.

Període de presentació de sol·licituds per a casos excepcionals

presencialment i amb cita prèvia: entre el 19 al 25 de maig de 2020, ambdós

inclosos

Publicació de les sol·licituds amb els barems: 8 de juny de 2020, a partir de

les 12 h.

Termini de reclamació als barems de les sol·licituds: 8, 9 i 10 de juny de 2020.

Sorteig: 12 de juny del 2020, a les 15.30 h a l'Escola Municipal La Llar

(placeta de Rosa Puig, 1). Si per instruccions del PROCICAT el sorteig no es

pogués fer de manera presencial, es comunicarà com es realitzarà més

endavant.

Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès: 18 de juny del 2020, a

partir de les 12 h.

Període de matrícula: del 19 de juny al 25 juny del 2020, ambdós inclosos

Es poden acceptar sol·licituds presentades fora de termini, abans de la

finalització del període de reclamacions.