El pont del Passeig tindrà més espai per a vianants

La setmana que ve l'Ajuntament iniciarà una actuació al pont del Passeig del Comte d'Ègara per tal que aquest vial guanyi espai per als i les vianants. Es tracta d'una ampliació tàctica de vorera que executarà la fundació Prodis i que consistirà en eliminar un carril de circulació per a vehicles, pintar-lo i senyalitzar-lo de manera adequada per convertir-lo en espai per a l'ús de vianants. Aquesta ampliació tàctica de vorera també comptarà amb elements físics que separaran el carril per a vianants del carril de trànsit rodat.

Amb l'ampliació d'aquest espai, l'Ajuntament pretén guanyar espai per a la circulació de vianants, garantint així també la distància física recomanada per les autoritats competents sobre l'estat d'alarma. En un primer moment es farà la delimitació física i posteriorment es senyalitzarà l'ampliació de vorera amb una pintura ornamental, que pretén fer més amable i visible el nou espai. L'actuació ja estava recollida en el Pla de Mobilitat i ara el Govern municipal ha decidit prioritzar-la perquè és una actuació que permetrà adaptar un tram de la ciutat als nous hàbits que la ciutadania haurà d'adoptar en el desescalament i en el futur proper. Així mateix, suposa un nou pas en la Revolució Verda que s'està duent a terme des de l'Ajuntament, com una clara aposta per la sostenibilitat i per la millora de la mobilitat a peu.

A més d'executar aquesta ampliació, la mateixa setmana l'Ajuntament també reordenarà l'avinguda de Jacquard, pintant un nou carril al nord per a transport públic, taxis, bicis, vehicles de mobilitat personal i també vehicles d'emergència en direcció a la plaça del Doctor Robert, per facilitar principalment la mobilitat de les ambulàncies i del transport públic i evitar retencions d'accés a la plaça Dr. Robert.

D'aquesta manera, es traslladarà l'espai d'estacionament de l'avinguda a la vorera sud, on s'hi incorporarà un espai multiús que serà d'aparcament en zona blava en l'horari de 9.30h a 13.30h i de les 16.30h a les 20h i de càrrega i descàrrega en l'horari de 8h a 9.30h, de 13.30 a 16.30h i de 20 a 21h (excepte diumenges i festius). Aquest mateix espai serà d'aparcament lliure en horari nocturn.