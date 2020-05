El parc de Sant Jordi torna a estar obert

La crisi del coronavirus

09.05.2020 | 12:40

Avui es pot tornar a passejar per diferents parcs de la ciutat que les autoritats municipals van tancar com a conseqüència de la crisi sanitària del coronavirus. El més emblemàtic és el parc de Sant Jordi. Els terrassencs han recuperat avui un espai d'especial significació per al passeig.

L'apertura forma part d'un paquet de mesures similars que ha pres l'Ajuntament per ampliar els espais per a les passejades i l'activitat física que ja permet l'actual fase de desconfinament. Juntament amb el de Sant Jordi, s'han obert els de Desinfecció, el de la Depuradora de Les Fonts i els Jardins de la Casa Alegre de Sagrera. Tot i així, l'Ajuntament recorda la necessitat de continuar respectant les normes de prevenció de propagació del virus.