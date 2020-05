La Fira Modernista també als balcons

La crisi del coronavirus

09.05.2020 | 17:57

Aquest cap de setmana Terrassa celebra la seva Fira Modernista. En aquesta ocasió no es pot celebrar al carrer, però són moltes les iniciatives per no deixar passar l'ocasió de recrear la Terrassa de començaments del segle XX. A la fotografia podem veure una família del carrer de Martín Díez que cada setmana porta a terme activitats al balcó pel confinament. Aquest cap de setmana la temàtica no podia ser una altra que la Fira Modernista.

Les xarxes socials són el mitjà a través del qual s'han impulsat nombroses propostes am l'objectiu que institucions, entitats i ciutadania en general puguin participar, viure i fer viure la Fira Modernista. Diari de Terrassa se suma al cap de setmana modernista promovent entre els seus lectors viure la Fira a través de fotografies que ens enviïn d'activitats d'aquest any o d'anys anteriors per poder elaborar una galeria gràfica. Les fotografies més originals les publicarem al nostre diari de paper el pròxim dimarts.