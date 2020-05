Els ERTO s'amplien fins al 30 de juny i es desvinculen de l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus

09.05.2020 | 18:20

La patronal i els sindicats van ratificar ahir l'acord amb el Ministeri de Treball, segon el qual els ERTO promoguts pel Govern espanyol amb la declaració de l'estat d'alarma es prorrogaran fins al 30 de juny. Aquesta era una de les condicions de partits com PNB i Ciutadans per donar suport al govern de Pedro Sánchez en la votació de la pròrroga de l'estat d'alarma.

Així, es desvinculen de la declaració de l'estat d'alarma i tant el Ministerio de Trabajo com els agents socials es comprometen a avaluar la seva ampliació en funció de les condicions econòmiques de sectors i empreses afectades.

D'altra banda, el ministeri manté l'exigència de que no puguin accedir als avantatges dels ERTO per causa de força major les empreses que tinguin activitat a paradisos fiscals o reparteixin dividends entre els seus accionistes. Tot i així, el ministeri sí ha accedit a que les empreses de menys de 50 treballadors no hagin de complir aquesta norma. Les grans empreses podran repartir dividends si retornen les cotitzacions a la Seguridad Social de les que han estat exonerades.