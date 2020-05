Dia d'Europa a Terrassa

La crisi del coronavirus

09.05.2020 | 17:34

L'Ajuntament de Terrassa ha preparat diferents activitats a l'entorn del Dia d'Europa, el 9 de maig. A causa de la situació d'alarma/emergència, la ciutadania podrà participar d'aquest conjunt de propostes a través de les xarxes socials. L'objectiu de les activitats, organitzades pel Servei de Relacions Europees i Internacionals, és contribuir i convidar a la reflexió al voltant del concepte d'Europa i del seu futur en un moment en el que cal afrontar les negociacions del nou període de programació europeu 2021-2027.



Així, el Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa participa a la Fira Terrassa Tria Futur, que se celebra aquests dies de forma virtual (https://www.terrassa.cat/fira-tria-futur), des de l'apartat de Mobilitat Internacional, oferint tot un seguit de píndoles informatives i xerrades a càrrec de diferents experts en la matèria com EUROLOCAL, la Víbria o la Cambra de Comerç de Terrassa. Un seguit d'activitats que ofereixen informació als i les joves al voltant de les oportunitats formatives o laborals que poden trobar arreu de la Unió Europea.



D'altra banda, i a través de les xarxes socials i de l'Agenda Municipal (https://agendaterrassa.org) s'ha convidat a la ciutadania a participar del concurs impulsat per la Comissió Europea interpretant la seva pròpia versió de l'himne de l'Alegria de Beethoven, del qual aquest any es commemora el 250 aniversari del seu naixement, i compartint-lo a Instagram. Les millors interpretacions obtindran una entrada doble per assistir a un concert de la novena Sinfonía de Beethoven al Palau de la Música.



A més, avuu, 9 de maig, coincidint amb el Dia d'Europa, els autobusos municipals de Terrassa llueixen la bandera d'Europa als vehicles.