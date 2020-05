El PSC presenta propostes de mobilitat "per evitar aglomeracions"

Redacció

08.05.2020 | 19:26

El grup municipal socialista ha presentat aquest divendres una sèrie de propostes en matèria de mobilitat al Govern municipal. L'objectiu, segons indiquen els socialistes, és "evitar aglomeracions davant la possibilitat de sortir al carrer en diverses franges horàries". Entre les propostes hi figura que el Govern municipal recomani la ciutadania que, en carrers estrets, circuli sempre que sigui possible per la dreta.

Entre altres propostes, els socialistes també demanen que allà on es pugui, s'eixamplin les voreres per a vianants ocupant una part de la calçada o algun dels carrils destinats a la circulació de vehicles, i que a les vies principals de passeig, com el Parc de Vallparadís, la illa peatonal del Centre o la Rambla de Francesc Macià se senyalitzi al paviment els carrils de circulació per als vianants, a fi que aquests mantinguin la distància de seguretat.