Un home, penjat a la façana del pis 14 de MútuaTerrassa

Redacció

08.05.2020 | 17:04

Avui al mig matí un home s'ha penjat de la façana de l'edifici de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. Una persona ha obert, a l'altura del pis 14, una finestra de seguretat, per norma tancades i barrades, i s'ha enfilat a la façana. Ha passat d'una habitació a l'altra i ha estat una bona estona agafat de les finestres, com es pot apreciar al vídeo que acompanya aquestes línies. Es tractava d'un pacient de la planta de psiquiatria, que ha aconseguit obrir la finestra de seguretat, forçant-la amb una tauleta de les que hi ha normalment a les habitacions de l'hospital. El personal de seguretat de MútuaTerrassa s'ha personat immediatament a l'habitació, ha trencat una finestra i ha obert l'altra per intentar agafar a l'home i introduir-lo novament a l'interior de l'edifici. S'han viscut moments de gran nerviosisme entre les persones que passaven per l'avinguda Jaquard i la plaça del doctor Robert, que temien que en qualsevol moment, la persona pogués caure al buit. Finalment, el servei de seguretat ha aconseguit agafar a la persona i introduir-lo a dintre de l'habitació sense que patís cap dany.

Ràpidament han corregut fotografies i vídeos per les xarxes mostrant el succés. El vídeo que publiquem ha estat realitzat per una persona que passava per la zona mentre es produïen els fets; les imatges s'han viralitzat i després de comprovar la seva veracitat el reproduïm com a testimoni informatiu.