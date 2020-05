El Fablab Terrassa ha fabricat i distribuït 542 viseres de protecció

La crisi del coronavirus

08.05.2020 | 12:29

El Fablab Terrassa, ubicat a la UPC-ESEIAAT, s'ha unit a un grup de 'makers' que han constituït la plataforma "Impressions 3D covid-19 Terrassa" per proporcionar protecció als professionals que treballen en primera línea contra la Covid-19. 30 viseres PET, 240 viseres de metacrilat i 272 viseres PLA i 170 salavaorelles per a mascaretes és el total de material fabricat amb impressores 3D i talladora làser pel Fablab de la UPC a Terrassa, que durant aquests dies ha estat col·laborant amb la recentment constituïda "plataforma d'Impressions 3D COVID19 Terrassa" formada per una grup de "printers" terrassencs que han treballat de valent per ajudar a proporcional protecció a diferents professionals en situació de risc de contagi.