Els advocats laboralistes, desconcertats davant els ERTO

08.05.2020 | 09:24

Els advocats laboralistes, gestors i graduats socials es troben entre desbordats, col·lapsats i desconcertats per una situació que també atribueixen a la gestió del SEPE.

Carlota Palet, d'Ambdret Advocats, diu que s'ha trobat amb tota mena de situacions: "A alguns treballadors se'ls paguen menys diners dels que els toquen i d'altres encara no han cobrat. L'empresa no rep la resolució, sinó cada treballador. La situació és molt preocupant i nosaltres ens veiem enmig de tot. Els afectats ens truquen a nosaltres. I moltes vegades no tenim solucions per donar-los", assenyala Palet. Un dels principals problemes és informàtic. "La pàgina web del SEPE ens acostuma a donar error i no podem veure com està un expedient determinat. Alguns treballadors s'han trobat amb què l'empresa els ha donat de baixa, quan realment no ha estat així.

D'altres vegades, el número de compte és erroni o el que diu la pàgina no es correspon amb la resolució. La normativa va canviant d'un dia per l'altre", assenyala.