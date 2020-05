La crisi del coronavirus

08.05.2020 | 21:02

Ni trobades amb amics, ni aperturas comercials i de bars. Tot segueix igual. Terrassa no canvia de fase en el procés de desconfinament. El Ministerio de Sanidad ha confirmat que accepta la proposta plantejada per la Generalitat i per tant, dilluns tots els ciutadans terrassencs continuaran a la fase 0. El Ministerio de Sanidad ha aprovat la proposta del govern català que únicament tres regions sanitàries, les que presenten un menor risc de contagis, passin dilluns a la fase 1 de la desescalada. Els tècnics del ministeri han validat els informes tècnics que demostren que les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran es troben en la millor situació d'afrontar aquesta fase de la desescalada.

Les altres sis regions sanitàries de Catalunya, inclosa la ciutat de Barcelona, que aglutinen el 90% de la població, encara es troben en un risc de rebrot "moderat" ("moderat-alt" en el cas de la capital catalana) pel que el govern català prefereix esperar uns dies a que baixi més el nombre de contagis. El Ministerio de Sanidad també ha donat com a bons els criteris de divisió del territori en les actuals nou regions sanitàries, Terrassa es troba a la Metropolitana Nord, i no per províncies. Per tant, tot segueix igual.