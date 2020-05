Ciutadans proposarà l'excepció de la tassa de residus pels autònoms

08.05.2020 | 15:22

El portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa, Javier González, ha anunciat que la seva formació està treballant en una proposta de suport als treballadors autònoms de Terrassa. González ha destacat la capacitat de sacrifici del col·lectiu en aquesta crisi i ha assenyalat que es tracta d'"un sector econòmic imprescindible a l'hora de pensar en allò que fonamenta la nostra identitat col·lectiva des dels barris, com també els comerciants, encara que no només ells". Assegura que "es mereixen quelcom més que paraules d'ànim en aquesta època de crisi".

Des de Ciutadans es proposa, per exemple, alliberar els autònoms del pagament de la tassa de residus. "Seria una mesura lògica, ja que hi ha hagut una reducció dels residus generats", explica el representant de C's, qui ha reblat: "Pensem que propostes com aquesta s'han d'anar avançant, ja que hi ha activitats econòmiques que ja no poden esperar més". González vol presentar la proposta al ple d'aquest mes de maig.