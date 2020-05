CCOO reclama la màxima agilitat en els pagaments dels ERTO

08.05.2020 | 08:46

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya va denunciar també ahir que no s'estan atenent les reclamacions dels treballadors que s'han vist afectats per ERTO i reclama la màxima agilitat en el pagament de les prestacions. Es calcula que uns 314.000 treballadors catalans no han cobrat encara les seves prestacions per ERTO (244.000 casos serien al SOC i 70.000 al SEPE). Segons dades d'aquest dimarts, el Departament de Treball de la Generalitat estima en 244.000 les persones afectades per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que no han vist reconeguda encara la seva prestació. La xifra seria de 300.000 si s'hi afegeixen d'altres casuístiques, com els fixos discontinus, temporals i treballadors domèstics.

la prioritat són les persones

La xifra contrasta amb el 90% de tramitació de prestacions que facilita el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), l'antic Inem, el que donaria una xifra d'entre 70 i 120.000 respectivament. CCOO lamenta aquesta incongruència en les dades, "especialment quan ara la prioritat són les persones i del que es tracta és de dimensionar la resposta extraordinària que s'ha de donar per garantir que ningú es quedi enrere i tothom pugui cobrar la prestació que li toca", explica el sindicat en un comunicat, en el que reclama "un criteri coherent i consensuat de la situació de les prestacions, així com transparència a l'hora de compartir-les". Sol·licita mecanismes extraordinaris per garantir l'atenció als demandants i que els serveis públics coordinin recursos. De la mateixa manera, es demana també que les reclamacions i tramitacions comportin una transferència immediata. A banda, reiteren la creació d'una comissió conjunta del SEPE, el SOC i els agents socials per tal de compartir dades i trobar solucions.