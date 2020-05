CCOO reclama la màxima agilitat en els pagaments dels ERTO

08.05.2020 | 04:00

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya va denunciar també ahir que no s'estan atenent les reclamacions dels treballadors que s'han vist afectats per ERTO i reclama la màxima agilitat en el pagament de les prestacions. Es calcula que uns 314.000 treballadors catalans no han cobrat encara les seves prestacions per ERTO...