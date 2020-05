Baixa de cent el nombre de pacients de Covid-19 ingressats als hospitals

08.05.2020 | 21:14

Continua la reducció de l'afectació de la Covid-19 a Terrassa. La bona notícia d'avui és que el nombre de pacients de la Covid-19 ingressats als hospitals de Terrassa ha baixat del centenar per situar-se en 90, sent un dia més la xifra més baixa d'ençà que els centres sanitaris terrassencs estan oferint dades. Perquè ens fem una idea de com baixa la pressió als hospitals, el nombre més gran d'ingressos es va produir el dia 3 d'abril amb 559; aquell dia va haver-hi 68 persones a les UCI i a ara hi ha 16, una més que ahir. El nombre de positius continua la seva línia descendent i ja només queden 111 persones que estan sent tractades pels serveis sanitaris de la ciutat. Ahir es va produir una mort, amb la qual cosa la xifra de defuncions se situa en 285 i les altes han arribat ja a les 1.200 persones recuperades.