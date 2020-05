Vuit persones denunciades per incompliment de l'estat d'alarma

07.05.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar, dimarts passat, vuit persones a Terrassa per no complir el decret d'estat d'alarma. Cap d'elles va poder justificar el motiu de trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent. Una de les persones va ser denunciada dimarts al vespre per la Policia Municipal per incompliment de l'estat d'alarma i desobediència als agents de l'autoritat, ja que va fer cas omís de les indicacions d'aquests, que li demanaven aturar-se (ja tenia dues denúncies prèvies pel mateix motiu). D'altra banda, dimarts al vespre, la Policia Municipal va rebre l'avís de la presència de diverses persones consumint begudes alcohòliques al carrer de Puerto Rico. En va denunciar una per incompliment de l'estat d'alarma. L'altra era el conductor d'un vehicle mal estacionat, que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Es va donar avís a Egarvia per a la immobilització del vehicle.