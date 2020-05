La reserva de places escolars serà entre el 13 i el 22 de maig

La crisi del coronavirus

07.05.2020 | 15:21

Del 13 de maig i fins al 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials. La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d'FP i arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d'FP i arts plàstiques i disseny. Educació promou la preinscripció telemàtica i el tràmit es podrà fer online. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans necessaris, hi ha la possibilitat de fer-ho presencialment a partir del 19 de maig i fins al 22 de maig amb cita prèvia.